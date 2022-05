"Se les cobra lo justo": SIMAS

FRONTERA., COAH.- Luego de la reunión de directivos del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento con vecinos inconformes con el desabasto de agua en el municipio de Frontera, se llegaron a acuerdos importantes como son el cumplir con enviar una mayor cantidad de agua a las colonias aunque se recorten los días, esto con la intención de no desperdiciar el vital líquido que en esta temporada tiene una mayor demanda por medio de los usuarios.

Fue el gerente de SIMAS Eduardo Campos Villarreal así como personal técnico de la dependencia, quienes escucharon cada una de las necesidades de los usuarios, planteando soluciones para el problema de desabasto de agua en las colonias.

Pidieron también a los usuarios que aseguraban les habían salido recibos con saldos extremadamente altos, el cuidar el agua, ya que al acudir a realizar la revisión física en algunos de los domicilios se detectaron fugas, mal estado en las tuberías así como desperdicio inmoderado del vital líquido, situación que fue aceptada por los usuarios.

"No es que no haya agua en las colonias, es que debido a la exigencia de toda la comunidad se tiene que reducir la presión para llevarles a todos el agua, sin embargo es importante que la gente no mal utilice el servicio, ya que se detectaron una gran cantidad de fugas, así como personas que además de llenar tinacos y cisternas, llenan albercas, generando que la presión no les llegue igual a todos los vecinos".

Por medio del SIMAS se informó a los usuarios que se está trabajando en la reparación de fugas y cambio de tuberías que permitan que para la temporada de más altas temperaturas se tenga una mejor calidad de servicio, aun cuando el uso que se le da al agua es mayor.