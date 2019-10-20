‘Se lleva el tren’ a los hospitales

FRONTERA, COAH.- Personas que fueron beneficiados con la atención médica y medicamentos del Dr. Vagón, el tren de la salud, pusieron al descubierto la mala atención y la falta de suministros en hospitales como la clínica del Magisterio de Monclova y la clínica 7 del IMSS, toda vez que aseguraron que no hay medicamentos para atender los padecimientos primordiales, por lo que tienen que adquirirlos con sus propios recursos.

El señor Roberto Solís Oyervides, maestro jubilado dijo que actualmente los servicios que reciben en la clínica del Magisterio de Monclova son escasos, toda vez que la mayor parte de los medicamentos los tienen que comprar después de la consulta, al no contar en farmacia ni con lo básico para atender enfermedades crónico degenerativas como hipotensión y diabetes.

Dijo que son los maestros jubilados quienes más sufren por esta falta de medicamentos e incluso de médicos, toda vez que algunos solo viven de la pensión y tienen que contratar un servicio de salud alterno para llevar los controles y medicamentos adecuados.

”Ojala todos los hospitales tuvieran la atención que nos brindaron en el Dr. Vagón, los medios muy bien preparados además de que brindaban la atención médica tratando con dignidad al paciente, los medicamentos que nos recetaron ellos los manejan, no invertimos nada para adquirirlos”.

El Profesor quien brindó por 30 años su servicio en la docencia, dijo que durante todo el tiempo e incluso ya jubilado, pagó las cuotas por servicio médico y es ahora cuando se da cuenta que no fue una buena inversión, ya que aseguró que nunca hay médicos disponibles en el hospital, además de que no cuentan con los medicamentos para distintos padecimientos.

Por su parte la señora Guadalupe García, dijo que en el IMSS es la misma situación, pues las citas son entregadas después de mucho tiempo y al acudir a revisión no te entregan el medicamento, asegurando que nunca tienen lo que los pacientes requieren.

“Deberían de traer el Tren de la Salud más seguido, pudimos consultar para que nos entregaran nuestros lentes, aparatos auditivos y medicamentos controlados, los cuales tenían en existencia, no como en el seguro que uno solo pierde tiempo sin recibir la atención”.