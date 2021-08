Se mantiene riesgo de contagios Covid

FRONTERA., COAH.- "La gente que está vacunada también puede morir si le da covid y el cuerpo aun no ha generado la inmunidad necesaria para repeler la enfermedad, razón por lo que es importante no bajar la guardia y seguir llevando a cabo los cuidados y restricciones necesarias para no padecer el virus".

Carlos Araiza, Sub Director de Salud dijo que actualmente las estadísticas han cambiado y son ahora los jóvenes menores de 30 años los que se encuentran padeciendo la enfermedad, es porque no se han cuidado lo suficiente y han descuidado las medidas preventivas antes o después de aplicarse la vacuna.

Dijo que la mayoría de los biológicos tardan de 15 a 30 días en generar una inmunidad en el organismo, es por eso que muchas personas se infectan aun estando vacunadas, pues se exponen al virus antes de que la vacuna genere anticuerpos.

El médico explicó que aunque en los últimos días los contagios han estado incrementándose, la realidad es que según la comparación de estadísticas del 2020, son menos las personas que presentan síntomas de gravedad, a tal grado que si bien existen personas internadas, no han tenido que ser colocadas con ventilación mecánica para poder salvar sus vidas.

Comentó que es necesario que la gente siga cuidándose y no baje la guardia, debido a que muchas de las personas desconocen que cuentan con padecimientos crónico degenerativos como son la hipertensión, diabetes e hipotiroidismo, lo que genera que al contagiarse de covid el estado de salud se deteriore más rápidamente y tengan que solicitar atención médica.