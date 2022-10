Se reúne Hugo con ganaderos

San Buenaventura, Coahuila.- En el salón de eventos "El Lobo Gateado" el profesor Hugo Lozano alcalde de San Buenaventura encabezó la reunión rural con ganaderos y agropecuarios a quienes informaron sobre los apoyos que entre Gobierno de Coahuila y Ayuntamiento ponen a disposición.

Con la asistencia del regidor de Desarrollo Rural Sergio Eduardo Rodríguez y el delegado regional de SDR Coahuila, dieron a conocer el proceso de acceso a programas subsidiados como semillas de huertos familiares, fertilizantes, descuentos en pagos de predial rústico, CONAFOR y ayudas que el Gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís ofrece para beneficio directo de pequeños productores agrícolas del estado, motivarlos a que puedan sembrar de nuevo sus tierras y con ello obtener un ingreso para sus familias, además de garantizar alimento para su consumo.

Asistieron agricultores de los distintos ejidos, quienes representaron a sus comunidades y de la cabecera municipal entre ellos del ejido Nuevo Sacramento Miguel Ángel Villarreal, de San Blas Armando Contreras, Ejido Higueras Enos Guajardo Avilez, San Lorenzo C Ismael Martínez, La Cascada C. Daniel Leos, de Guadalupe Victoria Alfredo Garza Gutiérrez, Ejido Rosa de Guadalupe Antonio Valdés, De Sombrerete Elva Leticia Rodríguez Ferriño, San Francisco C. San Juan Cervantes, Congregación Santa Gertrudis - Rogelio Sandoval, Ejido Saca de Bucareli Encarnacion Gamez, Comunidad San Buena C Jorge Rosemberg Ibarra- Hugo Alberto Castro, de Nueva Fracción Gamaliel Martínez y Saca San Buena C. Luis Alfonso Garza Blackaller.

Los representantes del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable presidida por el alcalde Hugo Lozano agradecieron la participación de empresarios como la Jhon Deere, presidente de Asociación Ganadera Local y manifestaron que el principal objetivo es informar a tiempo sobre los programas y se aproveche la tierra en las fechas consideradas para la siembra.