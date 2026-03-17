SEDENA amplía reclutamiento para jóvenes Clase 2007 hasta julio del 2026

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que la fase de reclutamiento para jóvenes de la Clase 2007 se extenderá hasta el mes de julio del presente año.

Estas acciones se llevarán a cabo durante los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones militares.

De acuerdo con la Dirección General del Servicio Militar Nacional, a través de la comandancia de la 47 Zona Militar con sede en Piedras Negras, Coahuila, y por conducto del 14º Regimiento de Caballería Motorizado en Múzquiz, se dará a conocer en tiempo y forma la información necesaria a los conscriptos de la Clase 2007 y remisos, quienes podrán obtener su hoja de liberación en diciembre del presente año.

Fechas y horarios de reclutamiento

La recepción de cartillas se realizará en las instalaciones de la base militar ubicada en Melchor Múzquiz, sobre la carretera Múzquiz-Rosita kilómetro 1.5.

Las fechas programadas son: en marzo los días 21, 22, 28 y 29; en abril los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 y 26; en mayo los días 2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 y 31; en junio los días 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27 y 28; y en julio los días 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 y 31.

El horario establecido para los interesados será de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Los jóvenes deberán presentar la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional en original, así como copias de acta de nacimiento, identificación oficial vigente con fotografía, CURP actualizada, comprobante de domicilio y un bolígrafo de tinta azul para el llenado del formato de recibo de cartilla.

Compromiso de la SEDENA

Con esta ampliación, la SEDENA refrenda su compromiso de garantizar que los ciudadanos en edad de cumplir con sus obligaciones militares puedan realizar el trámite conforme a la Ley del Servicio Militar Nacional vigente, asegurando así la participación ordenada y legal de los jóvenes en el proceso de liberación de cartillas.