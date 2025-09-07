Anuncios de Claudia Sheinbaum Pardo en visita a Saltillo

SALTILLO, COAH.- La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, visitó este domingo la ciudad de Saltillo como parte de su gira nacional para presentar los programas y apoyos federales que se han implementado en cada entidad.

Acompañada por el Gobernador Manolo Jiménez Salinas, la mandataria federal anunció una serie de iniciativas clave para el desarrollo del estado, entre ellas la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, que comenzará este próximo martes.

"Se habían abandonado los trenes de pasajeros y fue un gran error, porque los trenes permiten un transporte eficiente. Este proyecto que conectará Saltillo con Nuevo Laredo, pasando por Monterrey, será parte del gran Tren del Golfo de México que inicia en la Ciudad de México. Queremos terminarlo en este sexenio", explicó Sheinbaum.

Uno de los anuncios más relevantes fue la puesta en marcha de un nuevo programa de apoyo a ganaderos de Coahuila, ante el cierre de la frontera con Estados Unidos para la exportación de ganado, derivado de presuntos brotes de gusano barrenador en el sur del país.

"La evaluación fue injusta y sin base técnica. Ya estamos trabajando con el gobierno de Estados Unidos para reabrir la frontera. Mientras tanto, decidimos crear un programa conjunto de engorda de ganado para fortalecer el mercado interno y prepararnos para la exportación", declaró la presidenta.

Este programa contempla créditos con baja tasa de interés y la construcción de un centro integral de producción de carne de alta calidad; la inversión será de 650 millones de pesos.

De igual manera, Sheinbaum también reafirmó su compromiso con los ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), señalando que en el juicio que se lleva a cabo se estableció como condición que los trabajadores sean priorizados por encima de los acreedores.

"Primero los trabajadores, primero la justicia. Vamos a recuperar la siderúrgica de Coahuila", afirmó, destacando que el Secretario del Trabajo mantiene reuniones constantes con los afectados.

Respecto al caso Pasta de Conchos, reiteró que su administración no cesará hasta encontrar al último minero: "Estamos haciendo justicia. No vamos a salir de ahí hasta encontrarlo. Es un compromiso con la verdad y la memoria".

Durante su intervención, la Presidenta de México presentó un balance de los programas de bienestar que actualmente benefician a 934,769 personas en Coahuila, con una inversión anual de 16,403 millones de pesos.

Entre los apoyos destacados se encuentran:

Pensión para Adultos Mayores: 298,865 personas reciben 6 mil 200 pesos bimestrales.

Personas con discapacidad: 19 mil 400 beneficiarios.

Jóvenes Construyendo el Futuro: 3 mil 166 participantes.

Becas Benito Juárez: 7,572 estudiantes universitarios.

Apoyos para 82 mil 290 estudiantes de preparatoria, 15 mil 421 estudiantes de nivel básico y mil 064 niños de 0 a 4 años.

Además, se reportó que 10,569 pequeños productores agrícolas reciben apoyo mediante el programa Producción para el Bienestar y que 8,430 productores acceden a fertilizantes gratuitos. También se han beneficiado 551 escuelas con recursos para mejoras, gestionados por padres y madres de familia.

Sheinbaum también informó que en Coahuila se construyen actualmente 40 mil viviendas del INFONAVIT y se están otorgando condonaciones de deuda, entrega gratuita de escrituras y nuevos esquemas de crédito más justos. En total, 347,840 familias con créditos impagables del INFONAVIT y FOVISSSTE están siendo apoyadas.

Otros programas que iniciaron este año incluyen la Pensión Mujeres Bienestar, para mujeres de 60 a 64 años, Beca Rita Cetina, para adolescentes de secundaria pública, Programa Salud Casa por Casa, donde personal médico visita a personas adultas mayores y con discapacidad.

También se proyecta la construcción de más preparatorias y la Universidad Nacional Rosario Castellanos en Coahuila, para brindar mayores oportunidades educativas a la juventud del estado.

En su mensaje, la Presidenta agradeció la colaboración del Gobernador Manolo Jiménez, reconociendo su disposición para trabajar conjuntamente, a pesar de pertenecer a diferentes movimientos políticos.

"Este es un momento para gobernar unidos. Durante mucho tiempo se gobernó para unos cuantos, hoy gobernamos con el pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México", concluyó Sheinbaum.