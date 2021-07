Siguen en aumento contagios

FRONTERA., COAH.- El Director de Salud Municipal dijo que es necesario que la gente tome conciencia ante una posible tercer oleada de contagios del covid-19, toda vez que en menos de 24 el municipio de Frontera pasó de cinco a más de 8 casos positivos e incluso varias defunciones, lo que enciende los focos rojos en los riesgos epidemiológicos.

Ramiro Tijerina dijo que se van a comunicar con las personas que resultaron positivas para bridarles el apoyo y la atención necesaria tomando en cuenta todas las medidas de seguridad, ya que el objetivo es darle seguimiento al proceso infeccioso y cuidar al mismo tiempo que no rompan la cuarentena que deben de vivir en casa.

Mencionó que hasta el momento no se ha detectado ningún caso positivo de la variante Delta del virus, la cual tiene un índice de contagio más alto, además de que genera menor cantidad de síntomas por lo que es más difícil detectarla y atenderla a tiempo.

Explicó que la gente debe evitar visitar playas de Cancún y Mazatlán durante esta temporada ya que los casos en ambos destinos turísticos están incrementándose peligrosamente, por lo que se están exportando los casos de esos lugares a los diferentes estados del territorio nacional.

Comentó que la variante Delta no se detiene y se va directamente a los pulmones sin generar temperatura o tos en el paciente que la padece, razón por lo que cuando es detectada ya está instalada en el cuerpo de la persona, invadiendo los pulmones de manera inmediata y causando problemas graves de salud.

"Recomendamos a la población no acudir a reuniones, no salir de la ciudad en esta temporada de vacaciones, regresar a los cuidados y protocolos que durante más de un año se han aplicado, ya que en el primer contagio masivo muchas personas se confiaron y no creyeron en la gravedad de la enfermedad, siendo resultados fatales los que se tuvieron, por ello el objetivo es no volver a vivir esa difícil situación y solo puede hacerse si nos protegemos todos".