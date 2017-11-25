Sin herramientas el área de Transporte

Castaños.-El regidor de Transporte denunció la falta de equipo para trabajar en su área, tales como computadoras y copiadora.
Explicó que desde el pasado mes de agosto, dos computadoras se enviaron a reparar ya que presentaban algunas fallas, sin embargo se informó que dicho centro de cómputo no tenía compostura, solicitando ante el área de adquisiciones para comprar el equipo necesario.
Ante la nula respuesta, el funcionario así como las coordinadoras del área de Transporte y Desarrollo Social estuvieron trabajando con una computadora prestada, mientras se adquiría equipo nuevo.
Sin embargo a un mes de concluir la administración, se giró un oficio de parte de Tesorería donde se detalla que no se habrán de realizar compras por fin de año, recomendación que fue hecha por Auditoría.
“Esta petición no la hice hace un día, fue hace cien días, y no se tuvo respuesta, voy a seguir haciendo mis comentarios, lo que no me guste lo haré saber hasta el día 31 de diciembre” finalizó.