"Son pocos los que se quejan"

FRONTERA., COAHUILA.-Alberto Gaytán, líder de los comerciantes ambulantes dijo que fueron pocos los "pulgueros" que se inconformaron con el incremento de 5 pesos en la tarifa de limpieza y recalcó que si tomaron esta decisión fue porque son por lo menos 8 cuadras las que la persona tiene que limpiar y no lo va a hacer si no se les paga una cantidad un poco mayor.

El también líder de la CNOP mencionó que en dos ocasiones la persona que previamente realizaba la limpieza fue azorada por personas que intentaron robarle el dinero, por lo cual ya no quiso realizar el trabajo, ya que la mayoría de los comerciantes dejan mucha basura y ni siquiera la colocan en bolsas, lo que provoca que quienes limpian concluyan su labor ya en la madrugada, lo que implica también un riesgo.

Alberto Gaytán mencionó que van a dialogar con los comerciantes para pedirles que ellos mismos recojan su basura y dejen limpias las calles con la intención de evitar problemas no solo con la autoridad municipal, sino también con los vecinos de la colonia Borja, quienes siempre han solicitado que se deje limpia la arteria, banquetas y todas las áreas al concluir la venta que se realiza todos los domingos.

Mencionó que durante más de 10 años no se incrementó la tarifa de limpieza y por ello solo pasó de 5 a 10 pesos por comerciante, asegurando que no todos cubren este pago, pues muchos se van antes de pagar y otros simplemente no le pagan al encargado, quien tiene que limpiar las 8 cuadras por ambos lados y no puede hacerlo si no se le paga por lo menos una cantidad razonable.

"Hemos contado con el apoyo de la autoridad para que el pago por derecho de piso no se modifique e incluso vamos a pedirles que nos apoyen con seguridad para quienes realizan la limpieza de las calles evitando así que los asalten, no queremos inconformidades ni problemas entre los vendedores, pero sí deben ser conscientes de que 5 pesos no son nada y son necesarios para que la persona que realiza la limpieza lo haga de forma adecuada".