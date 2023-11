Sube gas solo 8 %

Desde la semana anterior se vio incremento en el consumo del gas pero solo fue un 8 % cuando años atrás era de hasta un 20% pero no fue significativo por la situación económica de la Región Centro.

El precio ha estado bajando paulatinamente, ahorita el precio es de 9.68 pesos, es un precio histórico porque desde hace algunas décadas no se veía ese precio, superaba los 17 pesos.

Derivado a la paridad del peso y dólar, eso ha influido a que el precio esté o controlado, además el 70% del gas es de México por eso se tiene ese costo.

Las unidades siguen en reparto, el consumo es mínimo, la ciudadanía ha controlado a quienes usan el calentador, bollería solo lo prenden cuando se va a utilizar para ahorrar pues antes dejaban el piloto encendido.

"Nos pegó mucho por el tema de AHMSA donde eran hasta 70 mil litros diariamente, era para mantener los hornos trabajando a cierta temperatura, luego inicio el año y vimos disminución de un 20 a 30%, se ha ido levantando pero no ha sido significativo", señaló el empresario.

Señaló que no hay desabasto de gas para que la gente no realice compras de pánico como en anteriores ocasiones cuando hay largas filas de personas en las galeras esperando surtir el gas incluso la gente no llena los tanques en su totalidad por lo que aseguró que no hay riesgo de desabasto.