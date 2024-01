Superada captación de impuesto predial

FRONTERA COAH.- Con las mejores expectativas de crecimiento y recaudación, en comparación con el mes de enero del 2023, en enero del presente año, la captación de la cifra del Impuesto Predial en Frontera ha sido superada, lo que representa una excelente noticia para la población, debido a que sus impuestos se verán reflejados en mayor obra pública.

Lo anterior fue revelado por el alcalde Roberto Piña Amaya, quien destacó que esto representa muy buenas expectativas para la población, misma que podrá gozar de los beneficios que ello representa.

Destacó que siempre en la historia de las administraciones municipales, en el tercer año se cae la captación porque mucha gente decide no pagar y esperarse al inicio de la nueva para aprovechar las promociones que se aterricen.

Reconoció que en los primeros días del mes de enero se bajó un poquito la captación, pero se dio una recuperación a la alza, de ahí que al 30 de enero del 2023, se logró una captación de 15 millones 632 mil 105 pesos de pesos y este 30 de enero del 2024, la captación es del orden de los 16 millones 038 mil 103 pesos, cuya tendencia va hacia arriba.

"Me siento muy agradecido, muy contento y con una visión muy clara de lo que esto representa para la ciudadanía" , dejando en claro que este municipio no se ha visto en la necesidad de solicitar créditos, no debe y se mantiene con finanzas sanas.

LARGAS FILAS PAGANDO EL PREDIAL

Hasta el día de ayer, es decir, a un día de que finalice el mes de enero, la respuesta de los contribuyentes del impuesto predial en Frontera ha sido bastante satisfactoria, lo que se ve reflejado en las filas permanentes que se registran diariamente en la planta baja de la presidencia municipal.

Maribel Méndez, directora de Catastro Municipal, dijo que la afluencia de contribuyentes es buena y destacó que durante el mes de enero, los fronterenses tuvieron la oportunidad de acudir a efectuar el pago de su impuesto predial también los sábados.

Dijo que durante el mes de febrero, los propietarios de casa-habitación podrán gozar del 30 por ciento de descuento en su impuesto predial y podrán además, tener la oportunidad de participar en la rifa de 50 Acerobonos y 40 pantallas, que se efectuará el día 5 de abril del presente año.

Recordó que en esta rifa participarán los contribuyentes del impuesto predial que hayan pagado durante los meses de enero, febrero, marzo y los primeros 4 días de abril.

Dijo que quienes paguen su impuesto en el mes de enero podrán disfrutar de un descuento del 40 por ciento, mientras que quienes paguen en febrero podrán disfrutar del descuento del 30 por ciento y en marzo de un 20 por ciento, mientras que las personas con alguna discapacidad y pensionados pagarán sólo 86 pesos por casa-habitación.

A pregunta expresa, la funcionaria municipal dijo que en febrero no se abrirán las ventanillas de pago los días sábados como se hizo en el mes de enero, de ahí que invitó a los contribuyentes a realizar sus pagos de lunes a viernes en un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.

"La respuesta ha sido muy buena y se sigue invitando a los fronterense a que se acerquen a pagar ya que ese recurso se verá reflejado en la obra púbica de la ciudad", señaló.