Supervisa Alcalde obra de alumbrado

FRONTERA COAH-. Desde las 6:00 am el alcalde Roberto Piña realizó supervisó la obra de iluminación en un tramo del libramiento Carlos Salinas de Gortari, lo que brinda seguridad y protección a decenas de estudiantes de la Universidad Politécnica Monclova Frontera, continuarán con estas acciones en otras áreas de este tramo de carretera.

El alcalde realizó el recorrido por el lugar junto con Agustín Espinoza; director de Alumbrado Público, ambos señalaron que esta es una zona muy importante por el crecimiento en la ciudad en el tema industrial, siempre estaba apagada una parte del libramiento pero ya está permanentemente iluminada.

"La llamada de atención, la solicitud, fue de los estudiantes de la universidad politécnica porque estaba muy obscuro y los muchachos empiezan a entrar a la universidad cuando aún está obscuro pero ya hay iluminación", comentó el alcalde.

Quieren que esté completo el tema del libramiento y falta un tramo que abarca a la altura de la entrada al relleno sanitario hasta la empresa Conduit, no está iluminado, es la única parte del libramiento en terreno de Frontera que falta.

Gran parte del libramiento tienen luminarias antiguas con el sistema anterior de vapor de sodio, desde que entraron a la actual administración se contemplaron las lámparas LED que son económicas y brindan buen servicio, hay una lámpara de 100 amperes, esas se podrían instalar en el libramiento.

La gente de la empresa NASA quería entrarle no solo con el tema del alumbrado pero tiene problemas porque es filial de AHMSA, aun así el municipio no se va a detener y hará lo posible por iluminar cerca de 2 kilómetros que faltan de iluminación.

El alcalde señaló que el libramiento es responsabilidad estatal pero no podemos quedarnos y decir eso, hay un bache muy grande, no es un bache normal, ese bache está en un puente, el subsuelo de ese pedazo ya no funciona hay que levantar esa zona que lleva varilla y más cosas, por eso se están comunicando con gente del Gobierno del Estado para ver qué hacer, de lo contrario lo puede hacer el municipio "y cambiar gatitos por perritos".

El alcalde mencionó que esta es una área de crecimiento fuerte, hay que tenerla limpieza, iluminada y segura, por lo que hay que trabajar en eso, los trabajadores de los tres turnos del departamento están constantemente en el lugar.

Agustín Espinoza dijo que son un promedio de 60 lámparas, cada una está en aproximadamente 40 metros una de la otra, estarán intercaladas e irán en los laterales, están revisando ese proyecto y esperan pronto empezar a ejecutarlo.