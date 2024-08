Supervisa Alcalde obra del CEFARE

FRONTERA COAH-. El alcalde de Monclova, Roberto Piña, realizó un recorrido de supervisión en el CEFARE, donde recientemente comenzaron los trabajos para la instalación de una pista de tartán. Durante la visita, el alcalde aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a no ingresar al lugar, ya que, aunque el espacio está cerrado por la construcción, algunas personas, principalmente jóvenes, han encontrado formas de entrar al recinto, incluso utilizando un desagüe del mini drenaje pluvial.

Subrayó la importancia de ser conscientes de que la pista de tartán aún no está terminada y el material es delicado, lo que aumenta el riesgo de daños irreparables si no se respetan las restricciones de acceso. "Es fundamental que entendamos que cualquier daño que se cause a la pista en esta etapa puede requerir recortes y reparaciones que dejarán marcas visibles como parches", explicó el alcalde.

Además, Roberto Piña enfatizó la necesidad de trabajar en la cultura ciudadana para que, una vez concluida la obra, se respeten las normas de uso del espacio. Recordó que la pista está diseñada exclusivamente para trotar o correr, y que dentro del CEFARE hay otras áreas adecuadas para utilizar bicicletas, patinetas o patines sin poner en riesgo las instalaciones recién construidas.

En relación a otros avances en el CEFARE, el alcalde destacó que se está trabajando en la instalación de alumbrado en la cancha, que aún no está terminada. También mencionó que el sistema de drenaje, implementado para evitar la acumulación de agua en el lugar, ha funcionado correctamente.

Finalmente, Piña pidió paciencia a los usuarios del espacio deportivo. "Denos un mes. En un mes los trabajos estarán concluidos y la pista podrá ser utilizada. Va a quedar espectacular, pero ahorita necesitamos que no haya acceso al tartán", concluyó el alcalde.