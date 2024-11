Suspenderá Frontera operativos antialcohol

FRONTERA-COAH. – No habrá operativos anti alcohol nocturnos en Frontera durante el mes de diciembre, medida que fue eliminada desde que inició la administración del alcalde Roberto Piña Amaya.

Se sabe que en otros municipios utilizan el anti alcohol con fines recaudatorios, sin embargo, en esta ciudad no se realiza por tercer año para que las familias tengan la seguridad que tendrán unas fiestas de fin de año tranquilas y que no serán molestadas.

Aunque el municipio sí hará campañas preventivas para recomendar a los conductores evitar manejar alcoholizados y a una velocidad moderada para que no haya accidentes.

De igual forma el padrón de negocios dedicados a la venta de bebidas embriagantes no registró crecimiento en los últimos años debido a que el ayuntamiento canceló los permisos, mismo que como cada año sí podrán extender su horario de venta de alcohol que estará vigente solo en diciembre.

"En cuanto a los temas de alcohol nosotros hemos ido muy puntuales, nosotros hemos tenido una característica, no dimos ningún permiso de alcohol en toda la administración y tampoco hicimos ningún operativo anti alcohol, no hubo un solo fin de semana que tuviéramos un operativo, no lo tuvimos, ni lo vamos a tener", dijo, alcalde Roberto Piña.

En los próximos días se estará llevando a cabildo la propuesta de la extensión de venta de alcohol de acuerdo a los horarios establecidos por el estado y municipios, y esto solo para ponerle freno a la venta ilegal de este producto.