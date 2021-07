Suspendidos policías en investigación

Coahuila

"No hemos recibido ningún oficio que no señale si se está siguiendo acción penal en contra de los oficiales, por lo que no podemos informar si está es en contra de uno o de seis".

FRONTERA., COAH.- En tanto no se esclarezca la responsabilidad de los elementos de Seguridad Pública que estuvieron presentes durante la riña y posterior detención del señor Raúl Padilla quien presuntamente falleciera días después por supuestas complicaciones generadas por los golpes que presentó al ser detenido, no volverán a prestar sus servicios en la corporación, lo anterior informó el Jurídico del departamento Alán Cardoza, quien aseguró que hasta el momento no han recibido ningún oficio de presentación en contra del resto de los policías.

"Hasta ahora la Fiscalía del Estado no nos ha girado ningún oficio de presentación en contra de los elementos que acudieron a atender el llamado realizado por vecinos de la Calle Progreso en la Zona Centro el pasado 24 de junio, en el cual informaron que varias personas del sexo masculino se encontraban bebiendo en la vía pública y al solicitarles que detuvieran dicha acción, estos los agredieron con tubos metálicos, generándose una riña en el lugar".

Explicó que la Fiscalía es la encargada de la investigación, la cual realiza de forma discreta, por lo que aseguró desconocer si se sigue acción penal en contra de uno o seis oficiales, pues hasta el momento no han recibido ninguna notificación.

Mencionó que para no entorpecer el procedimiento no pueden emitir declaración de lo que desconocen, pero aseguró que los oficiales mientras se realiza esta investigación estarán separados de sus funciones en tanto no se determine si tuvieron o no responsabilidad en el acto antes mencionado.

"No podemos darlos de baja al desconocer el veredicto de la autoridad competente, lo que sí sabemos es que existe una acción penal en contra de algunos de ellos, sin embargo, no sabemos quiénes y cuales están siendo procesados por lo que tenemos que esperar a que culmine el proceso y las investigaciones".