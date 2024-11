Tardan servicios en las nuevas colonias

Habitantes de Nuevo Sector del Municipio Carecen de Agua Potable: Alcalde Explica la Situación.

Habitantes de uno de los sectores más nuevos del municipio han expresado su preocupación por la falta de agua potable en la zona. Ante esta situación, el alcalde Roberto Piña reconoció que hay circunstancias lamentables, pero subrayó que los residentes decidieron establecerse en un área donde no se cuentan con los servicios básicos.

Piña explicó que los habitantes son conscientes de que enfrentarán dificultades para acceder a servicios como el agua y la electricidad. "Como pudieron, arrastraron un cable porque tampoco tienen luz", comentó, refiriéndose a las condiciones precarias en las que viven.

El alcalde aclaró que, aunque su administración ha intentado ayudar por motivos humanitarios, no se trata de una responsabilidad directa del municipio. "Ellos tendrían que ponerse de acuerdo con quienes les vendieron sus propiedades sin servicios", enfatizó.

Recientemente, se llevó a cabo una reunión entre los fraccionadores de Las Cruces, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el municipio para abordar el problema eléctrico que también afecta a la comunidad. Piña reconoció que el acceso al agua es un problema real y aseguró que su administración ha brindado apoyo en la medida de lo posible.

"Lo que se diga en redes sociales no me interesa. No vivo de ellas", afirmó el alcalde, quien dejó claro que no se siente comprometido ni obligado a proporcionar agua potable a quienes eligieron vivir en un lugar sin dichos servicios.

"A medida que pueda ayudaré como lo hicimos antes, pero ahora hay que buscar otras alternativas y tocar puertas para encontrar soluciones", concluyó.