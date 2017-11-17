Tendrá Gladys Ayala menos colaboradores

SAN BUENAVENTURA COAH.- La alcaldesa electa Gladys Ayala Flores afirmó que en los próximos días dará a conocer la plantilla laboral, anticipando que serán menos y que incluso se fusionarán algunos departamentos para ahorro de recursos.

Tras reconocer que la Administración a su cargo será atípica, desde el primer día de labor buscarán la manera de que sean menos personas las que desempeñan varias funciones.

En cuanto a Seguridad Pública dijo que no es tanto la culpa de la titularidad de la corporación, sino de los elementos de quienes se queja la población, por ese motivo buscará la manera de que haya orden para tranquilidad de la población.

Respecto a los cambios importantes dijo que serán relevantes y en todos los aspectos, pues cada uno de los departamentos deberán tener personal capacitado para que desempeñe bien su función

“Tenemos que ser efectivos con el personal y el recurso, es decir trabajar bien y con poco, ya que el adelgazamiento en el personal y la nómina se tiene que hacer para mayor efectividad.

Al hablar de las direcciones y coordinaciones comentó que estos serán ocupados por personas capacitadas por lo que espera no haya problemas.

Agradeció el apoyo que le dio el Partido Revolucionario Institucional y la ciudadanía por la confianza que depositaron en Gladys Ayala y en el equipo que conforma su cuerpo edilicio.

Recalcó que ella llega a la presidencia municipal sin ningún compromiso politico ni económico, por lo que tiene plena libertad para visualizar a las personas afines a su forma de pensar y trabajar y que al igual que ella harán una pausa en su vida laboral y social para servirle a San Buena.