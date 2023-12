"Tenía Liz el sueño de ser madre"

CASTAÑOS COAH.- ¡Tenía el sueño de ser madre! Con la voz entrecortada Pedro Collazo esposo de Liz Hernández despidió a su amada la tarde de este jueves, recordándola siempre como una mujer trabajadora, brillante, empática, y sobre todo una mujer de unidad, en cada lugar o momento de su vida, su misión era reunir a familias y brindar su apoyo.

En la capilla de Funerales de León en el municipio de Castaños se realizaron los servicios funerarios de Liz Hernández ex delegada de PRONNIF y quien lamentablemente perdió la vida tras ser diagnosticada por un tumor en el área de apófisis.

Como símbolo de respeto y amor hacia la memoria de Liz Hernández, decenas de arreglos florales así como coronas de flores se encontraban alrededor del féretro, ahí mismo la fotografía de Liz siempre sonriente.

"Donde sea que iba, ella siempre brillaba. Queríamos un bebé y lamentablemente Dios no lo mando, tuvimos dos embarazos en el 2019 y 2020 pero a los tres meses de gestación el bebé murió, pasó lo mismo en los dos casos." Exclamó esposo de Liz.

"Lo que me va a quedar de ella todo lo bonito, lamentablemente no se cumplió el objetivo de un bebé, me hubiera encantado que me dejara un bebé por quien echarle ganas y salir adelante pero bueno los tiempos de Dios son perfectos y la verdad no hay que reprocharle y aceptar la voluntad que él dejó y no preguntarle porque si no para qué está pasando esto" relató entre lágrimas.

José Daniel Hernández padre de Liz describió a su hija como una mujer especial, alegre y muy competitiva en su trabajo, y muy altruista pues ayudaba al a gente de escasos recursos.

"Decirle a Liz que fue la mejor hija que tuve, tengo otro hijo pero ella la única mujer que fue una persona muy grande y especial para nosotros que la vamos a extrañar demasiado y ahorita ya está con DIOS" mencionó.

Apenas la primera semana del mes de Octubre le detectaron un tumor en la cabeza y el cual estaba afectando su vista, fue intervenida de manera inmediata pero hubo complicaciones que la mantuvieron en terapia intensiva, lamentablemente falleció este martes.

"Todos los momentos que vivimos juntos son lo que nos va a quedar marcado todo lo que ella me enseñó, lo que me apoyó, gracias a ella soy lo que soy ahorita, ella me enseñó muchos valores me enseñó el significado de la familia, de ella aprendí el valor de la familia" indicó su esposo.

En la Iglesia Nuestra Señora del Buen Suceso se celebró la misa en honor a Liz Hernández para pedir su eterno descanso, posteriormente el sepelio se llevó a cabo en el Panteón Del Carmen en Castaños.