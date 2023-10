Trabajadoras de un banco van hasta su casa para exigir dinero que "le dieron de más"

Castaños, Coah.- Trabajadores de Banco Azteca en Castaños acudieron hasta el domicilio de un cliente para pedirle que regresara la cantidad de mil pesos que se le había dado de más.

Los hechos se registraron la mañana del miércoles cuando el señor José Antonio “N” acudió a la sucursal ubicada sobre el Bulevard Juárez en la zona centro de Castaños para cobrar una remesa que le había enviado su hijo desde Estados Unidos. Por ser una cantidad considerable que superaban los diez mil pesos, la cajera de nombre Milagros Yuvicela le contó el dinero en tres ocasiones señaló el señor José Antonio, después de cobrar el envío se retiró a su domicilio en la zona centro.

Por la tarde dos empleadas y entre ellas la cajera que atendió al señor José Antonio “N” se presentaron en su domicilio pidiendo que regresara la cantidad de mil pesos porque se le habían dado de más.

“Llegaron y me dijeron que me habían dado de más mil pesos y venían por ellos, aseguraban que yo era el único al que le habían pagado una cantidad fuerte y que erróneamente me habían dado una cantidad de más, yo les dije que me contaron en tres veces el dinero y no hubo error yo conté el dinero y tampoco había de más” mencionó.

El señor José Antonio denunció a Periódico la voz por el hostigamiento que hicieron en su vivienda y del que refiere está mal que acudan hasta su domicilio.

En su vivienda se encuentran cámaras de seguridad y en efecto se aprecian a dos mujeres con el uniforme de Banco Azteca cuando acudían para recuperar mil pesos que según ellas se les dio de más por lo que pidió el apoyo de recursos humanos de esta sucursal para que verifique y sancione el actuar de sus trabajadores.