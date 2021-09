Trabajan bajo protesta maestros del Cetis 46

FRONTERA., COAH.- Después de que dos alumnos de primer grado del Cetis 46 resultaran positivos al covid 19 y que dos más fueran enviados a sus domicilios por presentar síntomas de la enfermedad, personal docente de la institución se encuentran trabajando bajo protesta debido a las pocas condiciones de seguridad y salud que se dan en la escuela, toda vez que no se toma correctamente la temperatura a los estudiantes y tampoco se lleva un seguimiento de las acciones que realizan los jóvenes fuera del plantel y que pudieran desencadenar más casos al interior del mismo.

Luz Elena Muzquiz, representante de los docentes que pertenecen a la delegación 243 dijo que existe molestia entre la base trabajadora debido a que el Director Eduardo Diaz Gutiérrez no brindó las condiciones necesarias para el regreso a las aulas, asegurando que todo lo que le piden para las acciones preventivas, lo da "a cuenta gotas".

"Antes de entrar le solicitamos al Director que fuera coherente porque muchos de los maestros somos personas ya grandes y sin embargo no tomó en cuenta nuestras recomendaciones, somos en total 76 docentes de los cuales 65 firmamos la hoja donde se da a conocer que estamos en desacuerdo con la forma en que nos hacen trabajar, poniendo siempre en riesgo nuestra salud".

La Delegada explicó que hace unos días dos jóvenes presentaron síntomas de covid.-19 y nadie detectó, por lo que acudieron a clase ya contagiados, poniendo en riesgo a docentes y al resto de los estudiantes que acuden al aula, ya que solo se tenía permitido ingresar a 14 y existen salones donde hay 20 muchachos al interior de los mismos

Luz Elena Múzquiz aseguró que el filtro colocado en la entrada de la escuela no funciona, ya que todo el día le da el sol, por lo que la toma de la temperatura no es la correcta, por lo que le pidió al encargado de la secretaría de salud que cerraran el plantel si no se cuenta con las medidas preventivas.

Mencionó que además de que no se revisa el estado de salud de los jóvenes, los padres de familia no avisan que los menores presentan síntomas, por lo que el riesgo en las 24 aulas es inminente, ya que se tienen más de 10 grupos de entre 15 y 20 alumnos pues se abrió la totalidad de los salones en todos sus grupos.

Explicó que el Director debe hacer cumplir las medidas de prevención para evitar problemas con los contagios, pues además de los dos casos positivos, también se devolvió a dos jóvenes más por presentar fiebre, por lo que posiblemente son probables casos de covid también.

"Son muchas las irregularidades que se omiten en el plantel, ya dialogamos con el director sin embargo él no pone atención y el regreso a clases presenciales será a partir del día 20 de septiembre, buscarán hacer acciones para evitar que se les siga poniendo en riesgo".