Transformó Gladys Ayala a San Buena

SAN BUENAVENTURA, COAH.- La alcaldesa Gladys Ayala Flores dijo al pueblo de San Buenaventura que finaliza su Administracion con el gusto de cumplir metas trazadas "Estoy convencida de que es muy importante estar preparados para ser, pero debemos prepararnos más, para dejar de ser; y claro es que los cargos públicos son efímeros, es por ello que desde un inicio de mi gobierno me fijé de manera clara, que uno de mis principales retos lo sería llegar a la meta final manteniendo un gobierno donde siguiera imperando la responsabilidad y el respeto mutuo, y con la tranquilidad de poder seguir viviendo al lado de mi familia en esta bendita tierra que me vio nacer".

A escasos días de concluir su mandato como presidenta municipal, agradeció enormemente a Dios la gran oportunidad, y concederle llegar al final de la meta trazada con salud y ante todo con la unión y fortaleza del amor de su familia.

Al Gobernador de Coahuila, Ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís, su gratitud eterna, por haber confiado en su persona, por el invaluable apoyo a San Buenaventura, el cual fue de gran relevancia para los logros alcanzados.

A sus homólogos los alcaldes y alcaldesas con quienes hizo una buena amistad y de quienes recibió atenciones y siempre los apoyos requeridos, hoy concluye para la mayoría, una etapa importante en donde el reconocimiento y gratitud es por dejar de lado los colores partidistas, por dar lo mejor de si.

"De manera especial agradezco a los miles de ciudadanos que me brindaron la oportunidad de Gobernar en dos ocasiones mi tierra natal, un gran honor ser la primer alcaldesa en San Buenaventura, que gobierna dos periodos consecutivos por elección directa mediante una reelección; a todos y cada uno de los samboneneses que me brindaron su voto de confianza, una y otra vez, les expreso que la única forma de mostrarles mi gratitud fue cumpliendo compromisos adquiridos con ustedes, los cuales fueron basados en un Plan de desarrollo sostenible y siempre pensando en el beneficio de San Buenaventura" expresó contenta la Edil.

Al alcalde electo, su amigo Hugo Lozano, y todo su equipo les reiteró una felicitación y todo el éxito en el reto que está a días de llegar, con la seguridad que impulsarán por la llegada de los recursos etiquetados para concluir las obras federales pendientes como la Clínica Rural 51, construcción de la UPIIC, que son el anhelo de toda la comunidad.

Dedicó palabras desde lo más hondo de su corazón a su esposo Carlos Mario e hijos Gladys y Carlos Mario, por caminar siempre a su lado, por apoyarla en todo momento en este proyecto que está por concluir; "Hijos, les comparto un secreto, hace unos años cuando ustedes eran unos niños, me invitaron a contender por la alcaldía y después de analizar la propuesta agradecí la deferencia explicando que mi deseo en ese momento era enfocarme en ser madre, que dejaría para otro tiempo el incursionar en la política, y me respondieron, la política es de momentos tal vez no se vuelva a dar; y Dios así me lo concedió, una nueva oportunidad de trabajar por mi pueblo desde la trinchera donde se ejerce la política pública del servicio, con el deseo de que todo este tiempo que aplicamos en beneficio de nuestra comunidad nos haya servido para fortalecer nuestros lazos de amor, respeto y comprensión como familia que somos" compartió Gladys Ayala ante la mirada de admiración de su familia y presentes.

Al finalizar su mensaje, su esposo e hijos le entregaron un ramo de rosas rojas, mientras el personal de la Notaría de San Buenaventura donde es Fedataria y de Empresas Familiares enviaron un video donde externan que ya esperan su regreso para seguir unidos trabajando y aprendiendo de su capacidad administrativa.