Saltillo espera diseño del tren de pasajeros hacia Nuevo Laredo

SALTILLO, COAHUILA.- El proyecto del tren de pasajeros entre Saltillo y Nuevo Laredo avanza en el ámbito federal, pero en la capital coahuilense aún no se conocen los detalles clave sobre su implementación.

Así lo confirmó Alberto Salinas, titular del Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), quien señaló que el municipio no cuenta con la información técnica necesaria para anticipar intervenciones viales.

Salinas explicó que, aunque existe comunicación con la empresa responsable y con el Instituto Municipal del Transporte, no se ha entregado el trazado definitivo ni el plan de adecuaciones. "Aún no nos han pasado bien el proyecto; no está en manos de nosotros hacer esas intervenciones", dijo.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

El coordinador federal de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte, Tanech Sánchez, recientemente adelantó que será necesario liberar la vía ferroviaria para permitir el paso del tren. Sin embargo, en Saltillo persiste la incertidumbre sobre los puntos específicos donde habría ajustes, pasos a desnivel o infraestructura complementaria.

"Desconocemos ese proyecto; no lo tenemos nosotros", reiteró Salinas al ser cuestionado sobre la posible instalación de plumas automáticas u otras soluciones viales. Añadió que el municipio está dispuesto a participar en el diseño de puentes o adecuaciones, pero cualquier decisión dependerá de la autoridad federal.

¿Qué se espera del anuncio oficial?

El titular del IMPLAN concluyó que están a la espera del anuncio formal para conocer el alcance real de las obras. "Ya que hagan un anuncio oficial, podremos conocerlo como ciudad", afirmó.