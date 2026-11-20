Con 30 jugadas, premios de consolación y una rifa adicional, la asociación Lobita Dejando Huella realizará una lotería con causa el próximo 29 de noviembre, con el propósito de recaudar fondos para atender a los perros rescatados que se encuentran bajo su cuidado.

Tuilzie Ibarra Vázquez, directora de la asociación, informó que la actividad está abierta al público en general y forma parte de las acciones que realizan para conseguir recursos destinados a la alimentación y atención de los animales, además de apoyar a pequeños rescatistas del municipio.

Explicó que las personas que adquieran un boleto tendrán derecho a participar en una rifa adicional. Asimismo, durante el evento habrá premios de consolación y estarán presentes algunos perros que actualmente se encuentran en adopción, para que los asistentes puedan conocerlos.

La actividad comenzará a las 16:30 horas en el Jardín Ibarra, ubicado en la calle Rogelio Ibarra número 229, en la colonia Regidores.

Ibarra Vázquez señaló que quienes no hayan adquirido previamente su boleto podrán acudir ese mismo día, ya que también tendrán venta de antojitos y boletos en el lugar.

Destacó que los recursos obtenidos mediante las actividades de venta y la lotería serán destinados a la fundación, por lo que invitó a las familias a participar y contribuir al cuidado de los animales rescatados.