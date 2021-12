Vacunarán el jueves a los abuelos

FRONTERA, COAH.- Este jueves y viernes se estará realizando la vacunación como refuerzo y tercera dosis a personas de la tercera edad en el municipio de frontera, recibiendo el activo de AstraZeneca como parte del refuerzo anticovid, emitido por el Gobierno Federal.

El Director de Salud, Ramiro Tijerina dijo que está actividad se estará llevando como ya es costumbre en las instalaciones del gimnasio municipal ubicado en la Colonia Morelos y qué son todos las personas mayores de 60 años las que tienen la posibilidad de acceder a esta inmunización de refuerzo, ante la presencia y posible contagio de Covid en su modalidad Omicrón.

"Cómo sabemos ha llegado esta nueva variante y no descartamos posibles casos, por lo que se decidió hacer este refuerzo para personas mayores de edad y reforzar su salud que si bien es una protección considerable se deben seguir respetando los demás protocolos, como al uso de gel, cubrebocas, sana distancia y principalmente el no salir en caso de no ser necesario", explicó el funcionario.

Amplió que serán casi 3 mil por cada día las que se estén aplicando a personas de la tercera edad, tomando en cuenta que en estos dos días se busca abarcar a la mayoría, si no es que a la totalidad de la población ubicada en este rango de edad y qué son habitantes de Frontera.