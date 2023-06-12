Viaja a CDMX Roberto Piña

FRONTERA COAH-. El día de hoy el alcalde Roberto Piña viajará a la Ciudad de México donde estará durante miércoles y jueves, sigue tocando puertas y buscando beneficios para la gente de Frontera, estará en Conagua, CFE y Semarnat.

Es el mes de julio cuando se abre la cartera de la Secretaría de Hacienda Y Crédito Público, esto es de suma importancia para el alcalde Roberto Piña ya que es momento de ingresar los proyectos donde la administración está trabajando.

“Frontera tiene varios proyectos ya encaminados y bien dirigidos, estamos trabajando, estamos haciendo un ejercicio de balanza, hemos invertido mucho en estos proyectos y esperamos que haya buenos resultados”, comentó el alcalde.

Ayer el alcalde tuvo una reunión de trabajo con Luis Carlos de la Torre, director general de la Cuenca Río Bravo, con la información obtenida en dicha reunión, fue como el alcalde viajará hoy a la ciudad de México.

Antes de esto, el alcalde había tenido una reunión con gente de la Comisión Nacional del Agua en la ciudad de México, con gente de Cuenca Río Bravo y con gente de la Universidad Autónoma de Nuevo León, esto para definir unos temas ya que la Secretaría de Hacienda les pidió unas modificaciones en el proyecto del arroyo Frontera-Monclova.