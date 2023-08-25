Viajan abuelitos a Pueblo Mágico

Los grupos de adultos mayores del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron trasladados al pueblo mágico de Cuatro Ciénegas para conocer las áreas turísticas y disfrutar de un momento de esparcimiento, diversión y recreación.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya llegó al DIF de la Borja para despedir a los más de 40 abuelitos y desearles un buen viaje, haciendo el compromiso que su próximo destino será Parras de la Fuente.

Lo felicitaron y agradecieron, y es que desde el inicio de la administración él y la primera dama Claudia Verónica Martínez Valdez han llevado a cabo muy buenas acciones al darles la oportunidad de conocer museos, parques, zoológicos, balnearios y pueblos mágicos que les permite crear nuevos lazos de amistad y nueva reacción.

La presidenta y directora del Dif, Claudia Verónica Martínez Valdez y Iaqueline Montelongo Escobedo, han obsequiado los viajes para todos los grupos vulnerables que tiene el organismo y ofrecer diversas actividades de sano esparcimiento que les ayudará a mejorar su calidad de vida.

En Cuatro Ciénegas recorrieron el centro histórico, áreas naturales y participaron en la callejoneada dedicada al adulto mayor, en todo momento el personal DIF se mantuvo al pendiente de los abuelos y les ofrecieron alimento y bebidas sin costo alguno.