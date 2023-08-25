Contactanos

Coahuila

Viajan abuelitos a Pueblo Mágico

Pertenecen a grupos del DIF Frontera.

Staff / La Voz
Por Staff / La Voz - 25 agosto, 2023 - 05:59 p.m.
Viajan abuelitos a Pueblo Mágico
El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya despidió a los abuelitos, deseándoles un buen viaje.

Los grupos de adultos mayores del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) fueron trasladados al pueblo mágico de Cuatro Ciénegas para conocer las áreas turísticas y disfrutar de un momento de esparcimiento, diversión y recreación.

El alcalde Roberto Clemente Piña Amaya llegó al DIF de la Borja para despedir a los más de 40 abuelitos y desearles un buen viaje, haciendo el compromiso que su próximo destino será Parras de la Fuente.

Lo felicitaron y agradecieron, y es que desde el inicio de la administración él y la primera dama Claudia Verónica Martínez Valdez han llevado a cabo muy buenas acciones al darles la oportunidad de conocer museos, parques, zoológicos, balnearios y pueblos mágicos que les permite crear nuevos lazos de amistad y nueva reacción.

La presidenta y directora del Dif, Claudia Verónica Martínez Valdez y Iaqueline Montelongo Escobedo, han obsequiado los viajes para todos los grupos vulnerables que tiene el organismo y  ofrecer diversas actividades de sano esparcimiento que les ayudará a mejorar su calidad de vida.

En Cuatro Ciénegas recorrieron el centro histórico, áreas naturales y participaron en la callejoneada dedicada al adulto mayor, en todo momento el personal DIF se mantuvo al pendiente de los abuelos y les ofrecieron alimento y bebidas sin costo alguno.

Los adultos mayores disfrutan de un momento de esparcimiento, diversión y recreación en los viajes que ofrece el DIF.
    Los adultos mayores disfrutan de un momento de esparcimiento, diversión y recreación en los viajes que ofrece el DIF.

Artículos Relacionados