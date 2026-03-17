Incendio forestal consume cinco hectáreas en rancho El Fortín en Sierra de Santa Rosa

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.-

Brigadistas de la Secretaría del Medio Ambiente (SMA) atendieron el pasado fin de semana un incendio forestal en el rancho El Fortín de las Mulas, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, dentro del municipio de Múzquiz.

El siniestro movilizó a personal especializado que logró controlar las llamas tras varias horas de trabajo.

El director de Protección Civil municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que el fuego consumió aproximadamente cinco hectáreas de flora en la zona serrana.

Señaló que la rápida intervención de los brigadistas evitó que el incendio se propagara a áreas más extensas, lo que habría representado un riesgo mayor para la biodiversidad local.

Guajardo Loo, destacó que, en lo que va del año se han registrado más de nueve incendios, tanto en la serranía como en la zona urbana de Múzquiz.

Esta situación preocupa a las autoridades, quienes han reforzado las medidas de vigilancia y prevención para reducir el impacto de estos siniestros en el medio ambiente.

El funcionario municipal hizo un llamado a los encargados de ranchos y predios a mantener una vigilancia extrema, con el fin de detectar a tiempo cualquier actividad sospechosa que pudiera derivar en incendios provocados y reportar a la dependencia correspondiente.

Subrayó que, estas prácticas no solo dañan la flora y fauna, sino que también ponen en riesgo la vida de los brigadistas que acuden constantemente a combatir el fuego.

Finalmente, Protección Civil reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para prevenir este tipo de emergencias.

La participación activa de la comunidad, junto con el trabajo de las brigadas de SMA, CONAFOR, SEDENA, resulta fundamental para proteger los recursos naturales de Múzquiz y garantizar la seguridad de quienes habitan la región.