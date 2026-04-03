Accidente vehicular en El Aguacate: Olga N reporta daños

Durante la madrugada de este viernes se registró un accidente vehicular sobre la calle General Cruz Maltos y Patricio H. Ruiz, en el barrio El Aguacate.

Una camioneta color azul se impactó contra una Ford Escape, provocando daños materiales en el lugar. Tras la colisión, el presunto responsable decidió emprender la huida con rumbo desconocido.

Elementos policiacos del Mando Coordinado de Seguridad Pública a cargo del licenciado José Ponce Sánchez, acudieron al sitio e intentaron ubicar al conductor que ocasionó el choque, sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos.

La afectada fue identificada como Olga N, quien declaró que circulaba en vía libre sobre la calle Patricio H. Ruiz y Cruz Maltos, cuando repentinamente fue impactada por la camioneta azul. El golpe frontal dejó su vehículo con daños visibles en la carrocería.

Finalmente, a Olga N le fue recomendado acudir a la agencia investigadora del Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por el delito de daños y lo que resulte, a fin de que se realicen las investigaciones necesarias y se deslinden responsabilidades.