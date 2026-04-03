Enrique García lidera el Viacrucis Viviente en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La comunidad católica de la parroquia "Nuestra Señora de Guadalupe" llevó a cabo con gran fervor la representación del Viacrucis Viviente 2026 en esta Villa, dicho acontecimiento reunió a cientos de feligreses y visitantes.

Desde temprana hora, la ciudadanía se congregó frente al templo para acompañar esta tradición religiosa que año con año fortalece la fe y la unión comunitaria.

La procesión inició en punto de las 08:00 horas sobre la calle Francisco I. Madero, con la Primera Estación cuando Jesús es condenado a muerte, posteriormente recorrieron los participantes el Bulevar Hidalgo y la carretera estatal número 22, culminando la procesión en el Cerro de la Santa Cruz, donde se escenificó la crucifixión de Jesús, en un ambiente de solemnidad y recogimiento.

En esta edición, Enrique García Castilla representó a Jesús, mientras que su esposa Zulma Zabala encarnó a María. La coordinación general estuvo a cargo del padre Miguel Ángel Urzúa González, quien guió a los más de 50 actores y jóvenes de la pastoral juvenil que portaron los estandartes de las 14 estaciones, tras un mes de preparación para recrear la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

El recorrido, de aproximadamente 4 kilómetros, contó con la presencia de cuerpos de emergencia para garantizar la seguridad de los asistentes, no registrándose incidentes.

A lo largo del trayecto, familias enteras se apostaron en los laterales de las calles para presenciar la representación, mostrando respeto y devoción en cada estación.

Entre los asistentes se encontraban personas provenientes de Monterrey, Nuevo León, e incluso de la Unión Americana, quienes destacaron la magnitud y el impacto espiritual de esta celebración.

Reconocieron el esfuerzo de los organizadores y participantes, subrayando que este tipo de manifestaciones religiosas fortalecen la identidad cultural y la fe de la comunidad.