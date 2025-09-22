Víctor Leija Vega encabeza proyecto de tratamiento de aguas en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El alcalde de Cuatro Ciénegas, Víctor Leija Vega, encabezó este lunes la colocación de la primera piedra de la planta tratadora de aguas residuales en la colonia Las Magdalenas, una obra que contará con una inversión de más de 35 millones de pesos y que será posible gracias al respaldo de la Fundación Carlos Slim.

La construcción, que generará empleo para al menos 60 personas y derrama económica a proveedores locales, había sido solicitada por décadas por los vecinos del sector, sin embargo, no se había concretado hasta la actual administración.

"Con esta obra buscamos mejorar la salud pública y que los habitantes tengan por fin un servicio básico indispensable. La planta será también un paso firme hacia la conservación de nuestros mantos acuíferos", señaló el edil.

Durante el evento estuvieron presentes la secretaria de Medio Ambiente, Susana Estens de la Garza; la secretaria de Vinculación Ciudadana, Proyectos de Innovación Social e Inversión Pública Productiva, María Bárbara Cepeda; representantes de la Fundación Carlos Slim, funcionarios municipales y vecinos de la comunidad.

Leija Vega destacó la participación del empresario Carlos Slim a través de la Fundación Carso, a quien calificó como un aliado estratégico para el municipio.

"El construir una planta tratadora de agua con un costo superior a 35 millones de pesos es una bendición de Dios para todos. Por años se ha padecido la presencia de malos olores y el desbordamiento de las lagunas de oxidación, lo que representaba un riesgo sanitario para las familias", afirmó.

El proyecto contempla que el agua tratada sea reutilizada para riego de forraje, lo que permitirá preservar aún más los mantos acuíferos de la región.

Finalmente, el alcalde agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por el respaldo en la gestión de la obra y confirmó que los trabajos estarán concluidos en un plazo aproximado de siete meses.