Visita Pronnif colonia Villas de Guadalupe

Castaños.- Con la finalidad de tener mayor acercamiento con la ciudadanía, asimismo atender las necesidades de la colonia, la dependencia de Pronnif en coordinación con DIF municipal llevaron a cabo una brigada de salud a habitantes de la colonia Villas de Guadalupe.

Atención Médica, Asesorías Jurídicas, Atención Psicológica se ofreció de parte de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia, la titular Mannet Martínez Martínez manifestó que se busca realizar brigadas de manera continua a fin de que habitantes de este sector conozcan las funciones de cada una de las dependencias que existen en este municipio.

Se les invitó a denunciar de manera anónima los hechos que ocurran o pudieran ocurrir en este sector ya que está catalogado como conflictivo y por la lejanía del lugar para con las dependencias se invitó a denunciarlo de manera anónima.

La titular de la Pronnif destacó que no se han recibido denuncias de parte de habitantes de este sector, de niños que vagan a altas horas de la noche, sin embargo la policía especializada de Pronnif trabaja en tres casos de reportes de planteles educativos por ausentismo de estudiantes de este sector y reportes por mala higiene.

FALTA DE VALORES EN CASA

Por otra parte la Procuraduría de Niños Niñas y la Familia atendieron un reporte de Seguridad Pública de una menor de 15 años de edad quien reportaba violencia familiar.

Los hechos ocurrieron el pasado jueves en la colonia Colinas de Independencia, una menor de 15 años de edad intentaba dejar su hogar para irse a vivir con su novio, ante dicha situación la madre de la jovencita la golpeó en las manos, y por ello se requirió la intervención de la Pronnif.

Viendo las agresiones que sufrió la menor por parte de su madre se decide enviar con familiar de apoyo, por lo que la menor fue enviada con su tía paterna ya que reunía los requisitos, mientras que los padres de familia se comprometieron a brindar la atención alimenticia.

Este es el primer caso de violencia en menores de edad, señaló Mannet Martínez Martínez, asegura que esto se debe a la falta de valores en la familia.

“La problemática es la falta de valores en la familia, esto trae ciertas consecuencias a la hora de querer educar a nuestros hijos, esto ocurre actualmente y en ciertos casos, los hijos quieren salir de su casa, poner sus propias reglas, cuando en casa deben de existir ciertos lineamientos, valores que puedan ellos implementar” finalizó.