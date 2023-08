"Ya me sueñan los de CONAGUA": Piña

FRONTERA COAH-. El alcalde estuvo en distintas dependencias en la ciudad de Monterrey Nuevo León, sigue insistiendo en los proyectos que se contemplan para ejecutar en Frontera el próximo año, "Los de Conagua ya no me quieren ni ver, ya me sueñan", comentó el alcalde.



"Sí hay algún tema con Semarnat, Conagua me doy la vuelta, me he pasado prácticamente tres días en Monterrey y voy a seguir, ayer de plano me dijeron que no iban a estar para que no me echara la vuelta, ellos son Cuenca Rio Bravo y atienden varios Estados", comentó el alcalde.

El alcalde dijo que se solventaron todas las observaciones del proyecto del arroyo, pero cada vez que se hacen correcciones la dependencia tiene 20 días para revisar y decirle qué más hay, si vuelven a sacra observaciones ya no se podrá ingresar antes del 07 de septiembre.

"Tengo fe en Dios en que nos irá bien, las observaciones son muy mínimas, hay muchos proyectos de los que ya no trabajaron en las observaciones", señaló.

Son 360 millones de pesos por lo que el alcalde Roberto Piña dijo que no se cansará de insistir, en Semarnat tiene 18 proyectos por un monto de 80 millones de pesos plazas, áreas verdes, bulevares, áreas de iluminación.

"En este momento mí enfoqué es en qué nos pueden apoyar para el año que entra, el primer año me "novatearon" me dijeron que traía las ganas pero no los proyectos, ahora traigo las ganas y los proyectos ahora soy el que busca que esto se genere", comentó.