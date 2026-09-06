Castaños: Yesica Sifuentes entrega 40 toneladas de alimento a productores

Castaños, Coah.- Cumpliendo una vez más su compromiso con el desarrollo del campo y el bienestar de las familias que dependen de las actividades agropecuarias, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora impulsó la entrega de 40 toneladas de alimento concentrado en beneficio de más de 120 productores de los diferentes ejidos del municipio.

Esta acción fue realizada en coordinación con el Departamento de Fomento Agropecuario, como parte del trabajo permanente para atender las necesidades del sector rural y fortalecer las actividades productivas de las comunidades.

La presidenta municipal destacó que el campo representa una parte fundamental de la identidad, economía y desarrollo de Castaños, por lo que desde el Gobierno Municipal se continuará trabajando de manera cercana con las y los productores.

Sifuentes Zamora señaló que quienes diariamente trabajan la tierra y desarrollan actividades agropecuarias merecen contar con el respaldo de las instituciones, especialmente ante los retos que enfrenta este importante sector.

"Sabemos la importancia de respaldar a quienes todos los días ponen su esfuerzo y dedicación en el campo. Por eso seguiremos gestionando y acercando apoyos que contribuyan a fortalecer las actividades de nuestros productores y a mejorar las condiciones de sus familias", expresó la alcaldesa.

La entrega de alimento concentrado permitirá apoyar a productores de los diferentes ejidos de Castaños, contribuyendo a atender una de las necesidades prioritarias para el desarrollo de sus actividades.

Para finalizar, la edil destacó que mantener una comunicación directa con las comunidades rurales permite conocer de primera mano las necesidades del sector y buscar soluciones mediante la coordinación y gestión de programas.

Sifuentes Zamora reiteró que su administración continuará impulsando acciones que generen oportunidades y contribuyan al bienestar de las familias de las comunidades rurales.

Con acciones como esta, las autoridades municipales refrendan su compromiso de seguir trabajando por la gente de Castaños, sus comunidades rurales y por un municipio con más oportunidades y mejores condiciones para todas y todos.