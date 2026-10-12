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Coahuila

Anuncian 26 millones de pesos para obras en Villa Unión

La inversión incluye pavimentación y mejoras en infraestructura escolar y servicios públicos, pero aún no se conocen las fechas de inicio.

Por Alberto Ibarra Riojas - 12 octubre, 2026 - 01:00 p.m.
Las calles Fresno y Nogal, en la colonia Oriente, están contempladas para pavimentación.
Las calles Fresno y Nogal, en la colonia Oriente, están contempladas para pavimentación.
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      VILLA UNIÓN, Coahuila - Una inversión de 26 millones de pesos fue anunciada para obras de infraestructura y mejoramiento urbano en Villa Unión, entre ellas la pavimentación de las calles Fresno y Nogal, en la colonia Oriente.

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      El paquete incluye además trabajos de infraestructura escolar, embellecimiento urbano y servicios públicos, con el objetivo de mejorar las condiciones de las colonias y atender necesidades que impactan en la vida cotidiana de las familias.

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      Mejoras en la Infraestructura Urbana

      La pavimentación de las calles contempladas podría facilitar la circulación de peatones y automovilistas, además de reducir las molestias ocasionadas por el polvo y las malas condiciones de las vialidades.

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      Expectativas de la Comunidad

      Sin embargo, hasta el momento no se han precisado las fechas de inicio ni los plazos para concluir los trabajos. Los habitantes también esperan conocer qué otros sectores serán beneficiados y cómo se distribuirán los recursos anunciados.

      La ciudadanía estará pendiente de que la inversión se traduzca en obras terminadas y mejoras visibles para el municipio.

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