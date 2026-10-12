Rescatan búho con lesión y cría de víbora en Frontera

Un búho con una lesión en una de sus alas y una cría de víbora de cascabel fueron reportados y resguardados en Frontera, donde personal de Protección Animal brinda atención al ave y prepara la liberación segura del reptil.

Tuilzie Ibarra Vázquez, coordinadora de Protección Animal, informó que el búho fue rescatado el viernes en un jardín de la colonia Aviación y actualmente permanece bajo cuidado y observación veterinaria debido a una lesión en una de sus alas.

Explicó que este lunes el ave fue trasladada nuevamente con el veterinario para continuar con el tratamiento correspondiente y vigilar su evolución.

Por otra parte, señaló que recibieron el reporte de una pequeña víbora de cascabel en la colonia Elsa Hernández, la cual se encuentra resguardada mientras se coordina su liberación con Protección Civil.

La funcionaria indicó que, debido a que se trata de ejemplares silvestres y no de animales domésticos, como perros, gatos o conejos, es necesario recurrir al apoyo de otras dependencias para garantizar un manejo adecuado.

En el caso de la serpiente, explicó que buscarán un sitio apropiado para devolverla a su hábitat, sin poner en riesgo a la población ni al propio animal. La intención es evitar que sea liberada en zonas habitadas donde pueda representar un peligro.

Ibarra Vázquez exhortó a la ciudadanía a no manipular este tipo de ejemplares y reportar su presencia a las autoridades para que personal capacitado acuda a atender la situación.

Añadió que, dependiendo del caso, Protección Animal puede solicitar el apoyo de Protección Civil o de los inspectores veterinarios para realizar el resguardo y proteger tanto a las personas como a los animales.