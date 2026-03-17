Academia Tigres se corona campeón en Liga Infantil de Nava

Nava, Coahuila.— En un ambiente de alegría y convivencia familiar, se llevaron a cabo las premiaciones de la Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil en la categoría 2018-2019, donde se reconoció el esfuerzo de jugadores y equipos.

La Liga Municipal de Futbol Infantil y Juvenil celebró su premiación en un ambiente familiar.

Dentro de los galardones individuales, fueron reconocidos como mejores porteros Juan Valentín Reyes y Brandon Rodríguez, mientras que José Gael Mora destacó como máximo goleador, todos pertenecientes a la Academia Tigres.

Juan Valentín Reyes y Brandon Rodríguez fueron reconocidos como los mejores porteros de la temporada.

En la premiación por equipos, Rayados Rojos obtuvo el tercer lugar, Rayados Azul se quedó con el segundo puesto y Academia Tigres se coronó campeón, reflejando el trabajo y la dedicación a lo largo de la temporada.

El evento destacó la importancia de la participación ciudadana en el deporte infantil.

Familias, porras y cuerpos técnicos acompañaron el evento, resaltando la importancia de la participación ciudadana y el impulso al deporte como un espacio de formación y convivencia para niñas y niños del municipio.