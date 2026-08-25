Remolque de tractocamión se desprende y vuelca sobre la Federal 57

ALLENDE, COAH. — Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Federal 57, a la altura de la planta Nueces del Bravo, donde el remolque de un tractocamión se desprendió y terminó volcado a un costado de la vialidad.

El vehículo involucrado fue un Freightliner modelo 2002, cuyo remolque quedó fuera de la carretera luego de desprenderse durante el percance. La situación generó la movilización de cuerpos de emergencia y obligó a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por este tramo.

Acciones de la autoridad

El conductor fue identificado como Ricardo Farías Castillo, de 43 años y con domicilio en Sabinas. Paramédicos acudieron para revisar su estado; sin embargo, a simple vista no presentaba lesiones y decidió no recibir valoración médica.

Detalles confirmados

El accidente quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el desprendimiento del remolque y determinar las circunstancias del percance.