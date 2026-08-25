Contactanos
Coahuila

Remolque de tractocamión se desprende y vuelca sobre la Federal 57

Accidente a la altura de la planta Nueces del Bravo movilizó a cuerpos de emergencia; conductor resultó aparentemente ileso.

Por Alberto Ibarra Riojas - 25 agosto, 2026 - 01:13 p.m.
Remolque de tractocamión se desprende y vuelca sobre la Federal 57
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

¿Por qué esto es relevante?

    ¿Preguntas y respuestas?

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      ALLENDE, COAH. — Un aparatoso accidente se registró sobre la carretera Federal 57, a la altura de la planta Nueces del Bravo, donde el remolque de un tractocamión se desprendió y terminó volcado a un costado de la vialidad.

      Placeholder

      El vehículo involucrado fue un Freightliner modelo 2002, cuyo remolque quedó fuera de la carretera luego de desprenderse durante el percance. La situación generó la movilización de cuerpos de emergencia y obligó a los automovilistas a extremar precauciones al transitar por este tramo.

      Acciones de la autoridad

      El conductor fue identificado como Ricardo Farías Castillo, de 43 años y con domicilio en Sabinas. Paramédicos acudieron para revisar su estado; sin embargo, a simple vista no presentaba lesiones y decidió no recibir valoración médica.

      Placeholder

      Detalles confirmados

      El accidente quedó bajo conocimiento de las autoridades correspondientes, quienes realizaron las diligencias necesarias para establecer cómo ocurrió el desprendimiento del remolque y determinar las circunstancias del percance.

      Placeholder

      Únete a nuestro canalArtículos Relacionados