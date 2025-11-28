Aparatoso choque en la Cuesta Codornices deja a trabajadores de Ferromex lesionados

Allende, Coah.— Un fuerte accidente ocurrido la mañana de este viernes en el tramo libre Allende–Nueva Rosita dejó a varios trabajadores de Ferromex lesionados, luego de que la camioneta en la que viajaban derrapara en la Cuesta Codornices y terminara impactada de frente contra un tráiler carbonero que avanzaba lentamente por la pendiente.

¿Qué ocurrió?

El percance fue reportado alrededor de las 9:00 horas en el kilómetro 152 de la carretera federal. En el sitio se encontró una camioneta Lincoln gris con placas de cartón de ONAPAFA, completamente destrozada tras chocar contra el tráiler propiedad de Juan Hernández Gutiérrez. Los ocupantes, identificados como Armando Hernández Chávez, de Palaú, y Juan Carlos García, de Frontera, recibieron atención en el lugar, siendo este último trasladado al Hospital de la Cruz Roja en Sabinas.

¿Cuáles son las causas del accidente?

Según las primeras indagatorias, el pavimento mojado y una curva pronunciada provocaron que la camioneta invadiera el carril contrario y se estrellara contra la unidad de carga, que se dirigía a la Comisión Federal de Electricidad en Nava. La circulación permaneció obstruida por varios minutos mientras se realizaban maniobras y se retiraban las unidades, en un incidente que nuevamente evidencia el riesgo constante de la Cuesta Codornices.



