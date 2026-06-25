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Coahuila

Alerta a automovilistas por accidente en la carretera Allende–Nueva Rosita

El percance ocurrió cerca de la Cuesta de las Codornices; no hubo personas lesionadas y el tránsito continuó con normalidad.

Por Alberto Ibarra Riojas - 25 junio, 2026 - 01:54 p.m.
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      ALLENDE, COAH.– Un accidente vehicular fue reportado sobre la carretera Allende–Nueva Rosita, a poca distancia del tramo conocido como la Cuesta de las Codornices, lo que generó la movilización preventiva de cuerpos de apoyo.

      El accidente ocurrió en la carretera Allende–Nueva Rosita

      De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió en dicha vía de comunicación, donde las unidades involucradas terminaron fuera de la cinta asfáltica; sin embargo, no se registraron personas lesionadas.

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      Automovilistas alertaron a los servicios de emergencia

      Automovilistas que circulaban por la zona dieron aviso a los servicios de emergencia; no obstante, al arribar al lugar, las autoridades confirmaron que no fue necesaria la atención médica para los ocupantes.

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      Verificación de riesgo para otros conductores

      El accidente dejó únicamente daños materiales, por lo que el tránsito continuó con normalidad una vez que se verificó que no existía riesgo para los demás conductores.

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