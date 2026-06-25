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Coahuila

Refuerzan ganaderos de Nava acciones preventivas contra el gusano barrenador

Productores participan en recorridos de vigilancia para detectar a tiempo la plaga y proteger la sanidad del hato ganadero en el municipio.

Por Alberto Ibarra Riojas - 25 junio, 2026 - 01:42 p.m.
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      NAVA, COAH.– Productores ganaderos de Nava continúan sumándose a las acciones preventivas contra el gusano barrenador, una plaga que representa un riesgo para la salud del ganado y para la actividad pecuaria de la región.

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      Como parte de la campaña de barrido que se desarrolla en el municipio, se realizan recorridos y labores de vigilancia en ranchos y hatos ganaderos, con el propósito de detectar oportunamente cualquier caso sospechoso y evitar su propagación.

      Ganaderos de distintos sectores han participado en estas acciones, consideradas fundamentales para mantener la sanidad animal y proteger una de las actividades económicas más importantes de la región.

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      Acciones de los productores ganaderos

      La estrategia preventiva busca fortalecer las condiciones del sector pecuario y reducir los riesgos que puedan afectar la producción ganadera, mediante el trabajo coordinado y la participación activa de los productores.

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