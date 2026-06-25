Oyó un llanto entre la basura... y encontró una vida

El paramédico Elías Antonio Hernández Flores rescató al recién nacido abandonado en Castaños. Hoy, la historia del pequeño y de su salvador conmueve a toda la región.

¿Cómo ocurrió el rescate del recién nacido en Castaños?

Primero escuchó un llanto. Después encontró una escena que jamás olvidará.

Debajo de unas ramas, dentro de una bolsa negra y abandonado a su suerte en un contenedor de basura de la colonia Independencia Sur, un recién nacido luchaba por sobrevivir.

Quien lo encontró fue el paramédico Elías Antonio Hernández Flores, un hombre acostumbrado a atender emergencias, accidentes y partos, pero que asegura que nada lo preparó para enfrentar una situación como esa.

"Sentí el corazón hecho bolita", recuerda.

La mañana del hallazgo, una mujer le pidió ayuda tras escuchar ruidos extraños cerca de un contenedor. Sin imaginar lo que estaba por descubrir, Elías comenzó a buscar entre los desechos hasta localizar al pequeño.

"Lo vi debajo de unas ramas. Lo saqué, lo limpié y traté de darle los cuidados que necesitaba", relata.

En ese instante dejó a un lado el impacto emocional para actuar como profesional.

"Soy padre de familia y claro que me llegó al corazón, pero tenía que concentrarme en ayudarlo".

Su prioridad fue abrazar la vida que tenía entre las manos.

Cubrió al bebé, le brindó calor y lo trasladó de inmediato al hospital.

"Lo primero era que sintiera el calor que le faltó y ponerlo a salvo".

Pero hay un detalle que hace esta historia aún más significativa: el rescate ocurrió justamente el Día del Paramédico, una fecha dedicada a reconocer la labor de quienes, como él, dedican su vida a salvar otras. Para Elías, no se trató de una coincidencia cualquiera, sino de un recordatorio del propósito que lo llevó a elegir esta profesión.

La imagen de aquel recién nacido abandonado sigue presente en su memoria, pero también la satisfacción de haber llegado a tiempo.

Con casi tres años como paramédico, Elías ha participado en el nacimiento de cinco bebés y ha atendido innumerables emergencias. Sin embargo, asegura que esta experiencia marcó su vida.

"Es algo que hacemos de corazón. Nunca esperamos reconocimientos, pero saber que ayudamos a salvar una vida es una satisfacción enorme".

Su vocación nació hace 16 años, luego de que un familiar no recibiera la atención médica adecuada en un momento crítico. Aquella experiencia cambió su destino y lo llevó a convertirse en rescatista.

Impacto y reacciones tras el rescate

Hoy, padre de una niña de cinco años y un niño de tres, asegura que el caso también impactó profundamente a su familia.

"Mi pareja está muy orgullosa. Todos estamos agradecidos de que el bebé esté vivo".

Mientras la historia del recién nacido ha conmovido a miles de personas, Elías prefiere no juzgar a quien lo abandonó.

"Desconocemos las razones. Ojalá algún día reflexione sobre lo que hizo".

Lo que sí tiene claro es el futuro que desea para el pequeño.

"Me gustaría que encuentre una familia que le abra los brazos y el corazón, que lo ame como merece".

Ayer, el bebé fue encontrado entre la basura.

Hoy, gracias a la rápida intervención de quienes escucharon su llanto y decidieron actuar, sigue aferrado a la vida.

Y mientras cientos de personas rezan por él y sueñan con adoptarlo, un paramédico de Castaños guarda la tranquilidad de haber estado en el lugar correcto, en el momento preciso, para cambiar una historia que pudo terminar en tragedia... justo el día que celebra a quienes dedican su vida a salvar otras.