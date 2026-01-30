Contactanos
Refuerzan acciones preventivas ante bajas temperaturas en Morelos

Programas de Mejora Coahuila priorizan la protección de familias vulnerables durante la temporada invernal.

Por Alberto Ibarra Riojas - 30 enero, 2026 - 11:18 a.m.
Refuerzan acciones preventivas ante bajas temperaturas en Morelos
      MORELOS, COAH.– A través de los programas estatales de Mejora Coahuila, continúan implementándose acciones preventivas ante el descenso de las temperaturas, con el propósito de salvaguardar la integridad y el bienestar de las familias que se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

      Acciones de la autoridad

      Las labores se concentran en la prevención de riesgos asociados al frío, priorizando a personas adultas mayores, niñas, niños y hogares que enfrentan mayores dificultades, al tiempo que se fortalece la cultura del autocuidado y la solidaridad comunitaria durante la temporada invernal.

      Estas acciones buscan reducir afectaciones a la salud y brindar mayor tranquilidad a las familias, reafirmando la importancia de la prevención oportuna frente a las condiciones climáticas extremas que se presentan en la región.

      Respuesta de la comunidad

      La respuesta ciudadana ha sido positiva, al reconocer que este tipo de apoyos representan un respaldo importante para enfrentar las bajas temperaturas con mayor seguridad.

