Águilas NC arrasa en la Copa Venados con doble campeonato

Nava, Coahuila.— El equipo Águilas NC tuvo una participación sobresaliente en la Copa Venados, celebrada en Múzquiz, al coronarse campeón en las categorías 11-12 y 9-10 años, destacando por su disciplina y trabajo en equipo.

¿Cómo ocurrió el triunfo de Águilas NC?

En la categoría 11-12, el conjunto logró un torneo perfecto al finalizar invicto, permitiendo únicamente tres carreras en contra durante toda la competencia, reflejando su solidez tanto en pitcheo como en defensa.

Detalles de la actuación en la Copa Venados

Por su parte, la categoría 9-10 también consiguió el campeonato tras una destacada actuación, en la que los jugadores demostraron entrega y pasión por el béisbol en cada encuentro.

El logro fue celebrado por familias y seguidores del equipo, quienes han sido pieza clave en el desarrollo de los jóvenes deportistas que continúan poniendo en alto el nombre de Águilas NC.