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Coahuila

Águilas NC arrasa en la Copa Venados con doble campeonato

El equipo de Nava conquista las categorías 11-12 y 9-10 años, destacando con un torneo invicto y gran solidez en el diamante.

Por Alberto Ibarra Riojas - 17 marzo, 2026 - 03:27 p.m.
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      Nava, Coahuila.— El equipo Águilas NC tuvo una participación sobresaliente en la Copa Venados, celebrada en Múzquiz, al coronarse campeón en las categorías 11-12 y 9-10 años, destacando por su disciplina y trabajo en equipo.

      ¿Cómo ocurrió el triunfo de Águilas NC?

      En la categoría 11-12, el conjunto logró un torneo perfecto al finalizar invicto, permitiendo únicamente tres carreras en contra durante toda la competencia, reflejando su solidez tanto en pitcheo como en defensa.

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      Detalles de la actuación en la Copa Venados

      Por su parte, la categoría 9-10 también consiguió el campeonato tras una destacada actuación, en la que los jugadores demostraron entrega y pasión por el béisbol en cada encuentro.

      El logro fue celebrado por familias y seguidores del equipo, quienes han sido pieza clave en el desarrollo de los jóvenes deportistas que continúan poniendo en alto el nombre de Águilas NC.

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