Campesinos denuncian saqueo de material pétreo y daños ambientales en río de Jiménez

NAVA, COAH. — Integrantes del grupo Alianza Rural La Fuerza de Jiménez acudieron al municipio de Nava para solicitar apoyo y visibilizar una problemática que, aseguran, afecta a comunidades rurales de Jiménez, principalmente relacionada con el saqueo de material pétreo en áreas federales y el deterioro de un río cercano a la congregación de San Carlos.

¿Qué denunciaron los campesinos en Nava?

Andrómeda Piceno, integrante del grupo, explicó que su presencia en Nava tuvo como objetivo pedir el respaldo de la ciudadanía y difundir la situación a través de redes sociales, con la intención de que autoridades federales conozcan el problema que enfrentan en su región.

Los campesinos señalaron que la extracción de material en el cauce del río estaría generando daños ambientales que podrían afectar el abastecimiento de agua potable y de riego para ejidos y ranchos de la zona, además de contribuir al deterioro del ecosistema.

Conflictos relacionados con tierras ejidales

Asimismo, denunciaron conflictos relacionados con tierras ejidales, presuntos fraudes y presiones hacia habitantes del campo, por lo que solicitaron la intervención de autoridades federales y agrarias para revisar la situación y atender las demandas de las comunidades afectadas.