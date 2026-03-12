Detienen a "El Jaramillo" por presuntos robos a viviendas y ranchos en Zaragoza

ZARAGOZA, COAH. — Elementos del Mando Coordinado realizaron la detención de José Francisco N, alias El Jaramillo, de 27 años, luego de diversos reportes ciudadanos que lo señalaban por su presunta participación en robos en el municipio.

De acuerdo con la información, habitantes de la localidad lo identificaban como probable responsable de varios robos a casa habitación y también en ranchos ubicados en zonas despobladas del municipio.

Tras su localización, los elementos policiacos procedieron con su aseguramiento y posteriormente fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, instancia que determinará su situación jurídica.

Detalles de la detención

Autoridades invitaron a las personas que hayan sido víctimas de algún hecho ilícito relacionado con esta persona a acudir ante el Ministerio Público para interponer la denuncia formal correspondiente.