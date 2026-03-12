Tras volcadura en carretera Federal 57 Integran cinco denuncias contra Empresa de autobuses "Guerreros"

SABINAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, encabezada por el licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que se integran las carpetas de investigación correspondientes, derivadas de 5 denuncias presentadas por las víctimas directas e indirectas del accidente registrado sobre el kilómetro 84 de la carretera federal 57, tramo Monclova-Sabinas tras la volcadura de un autobús de pasajeros de la línea Guerreros.

El delegado señaló que, se trata de un hecho lamentable que requiere esclarecer las causas que lo originaron, añadiendo que, representantes de la empresa se presentaron la noche del miércoles ante el Ministerio Público del Fuero Común para asumir responsabilidad y buscar un acuerdo reparatorio con los afectados.

Acciones de la autoridad

Garduño Guzmán explicó que personal de servicios periciales realiza las diligencias necesarias para determinar el factor que provocó la volcadura. Asimismo, confirmó que el cuerpo del menor fallecido fue entregado a sus padres y trasladado a su lugar de origen, en Piedras Negras, donde se llevan a cabo los trámites legales y el proceso de velación.

Derivado del accidente, se han integrado cinco denuncias relacionadas con lesiones y consecuencias legales que serán analizadas dentro de las carpetas de investigación, abundó la autoridad.

Posible negligencia de la empresa

Precisó a su vez que, se estudia la posibilidad de que exista negligencia por parte de la empresa transportista, aunque dicha hipótesis deberá ser acreditada o descartada conforme avancen las indagatorias.

Mientras tanto, agregó que, tras este accidente, la carpeta de investigación continúa abierta, por ende, las conductas durante el hecho ilícito y posteriores, son importantes para ser valoradas tanto por la autoridad ministerial como por un juez y en este caso, no pasara desapercibido el hecho de la presunta huida del chofer, lo cual deberá ser analizado desde la óptica que tome el órgano jurisdiccional, puesto que, suponiendo sin conceder la huida, esto permite que la autoridad competente entre al análisis por el tema de las medidas cautelares.

Dado lo anterior, la Fiscalía reiteró que, el caso se encuentra bajo investigación y que se dará seguimiento puntual para garantizar justicia a las víctimas y sus familias.