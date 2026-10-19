DIF Coahuila identifica 63 adultos mayores solos en la Región Centro-Desierto

Un total de 63 adultos mayores que viven solos están identificados por el DIF Coahuila en la Región Centro-Desierto, por lo que se reforzarán las visitas para conocer sus necesidades y brindarles apoyo durante la temporada invernal, informó Diego Siller, director regional del organismo.

Explicó que el personal retomará los censos y recorridos para verificar las condiciones en que viven estas personas, detectar posibles riesgos y determinar si requieren cobijas, ropa abrigadora, apoyos alimentarios o mejoras en sus viviendas.

Señaló que los adultos mayores identificados viven solos por distintas circunstancias, como no haber tenido hijos, que sus familiares hayan emigrado o haber perdido a su pareja.

Siller indicó que el DIF mantiene visitas periódicas y apoyos alimentarios, además de trabajar con los programas de comedores y las acciones que ofrecen los municipios. Sin embargo, durante los próximos meses el objetivo será reforzar la atención ante las bajas temperaturas.

De los 63 adultos mayores registrados, aproximadamente 10 requieren mayor atención debido a problemas de salud relacionados con la edad, precisó.

DIF Coahuila realiza censos para identificar necesidades de adultos mayores

Ante estas situaciones, el organismo busca involucrar a los vecinos para que estén al pendiente de las personas mayores y puedan alertar sobre cualquier emergencia, como una caída o un deterioro en su estado de salud.

Añadió que quienes presentan problemas médicos de mayor consideración son canalizados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o al hospital Amparo Pape de Benavides, para que reciban atención.

Acciones del DIF para apoyar a adultos mayores vulnerables en invierno

En los casos de personas que ya no pueden permanecer solas, el DIF busca espacios en instituciones de asistencia, con el respaldo de los centros que operan en municipios como Frontera y Castaños.

El funcionario destacó la colaboración de las autoridades municipales y de las instituciones de atención para coordinar esfuerzos y procurar que los adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad reciban acompañamiento durante el invierno, hasta febrero.