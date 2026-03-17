Sorprende avistamiento de jirafas en límites de Coahuila

Nava, Coahuila.— Un hecho inusual generó asombro entre habitantes de la región, luego de que se reportara el avistamiento de una familia de jirafas caminando libremente en zonas desérticas en los límites entre Coahuila y Nuevo León.

¿Cómo ocurrió el avistamiento de jirafas?

El hallazgo fue captado durante un recorrido por brechas, donde se lograron obtener imágenes de los animales, mismas que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, provocando sorpresa e incredulidad entre los usuarios.

Detalles sobre el origen de las jirafas

Hasta el momento, no se ha confirmado el origen de las jirafas ni cómo habrían llegado a la zona, lo que ha generado diversas especulaciones entre la ciudadanía ante lo poco común del suceso.

El caso continúa llamando la atención en la región, mientras habitantes se mantienen a la expectativa de información que esclarezca este inusual avistamiento.