Blindan carreteras federal 57

Nava, Coah.- Blindan carreteras federales de Coahuila elementos de la Policía Federal de Caminos, división Pesos y Dimensiones, permitiendo el tranquilo y pacífico tránsito de paisanos por todo lo largo y ancho de carreteras coahuilenses.

Las 24 horas del día, elementos de la Policía Federal de Caminos, división Pesos y Dimensiones, apoyados por el Lic. Edgar Valvaltín Muñoz, llevan a cabo retenes aleatorios, en carreteras federales, revisando unidades pesadas que circulanpor carreteras federales, de las cuales muchas no cuentan con documentación en regla, así como las especificaciones reglamentarias para circular en carreteras federales, y que en esta temporada vacacional pueden provocar algún accidente carretero de lamentables consecuencias.

Edgar Valvaltín, señaló ayer que varios elementos de la Policía Federal de Caminos están apoyando a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte en las revisiones aleatorias que se realizan en carreteras federales, permitiendo así mismo que los paisanos circulen libremente y tranquilamente por nuestras carreteras de Coahuila, 100% blindadas.

Elementos de la Policía Federal de Caminos, división Pesos y Dimensiones, blindan carreteras federales de Coahuila, señalando que son 100% tranquilas.