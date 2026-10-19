Programa de vivienda autoriza 15 mil viviendas en Coahuila

Cerca de 15 mil viviendas del Bienestar se encuentran en proceso de autorización en Coahuila, como parte de un programa dirigido a trabajadores con ingresos de uno a dos salarios mínimos, informó Andrés Osuna, director general de la Comisión Estatal de la Vivienda.

Explicó que el Gobierno del Estado colabora con el programa federal mediante asesoría técnica, permisos y regularización de terrenos, en coordinación con el Infonavit y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi).

Proyectos en diversos municipios

Tras una reunión sostenida la semana pasada con ambas instituciones, señaló que los proyectos avanzan en distintos municipios, entre ellos Matamoros, San Pedro, Piedras Negras, Cuatro Ciénegas y Viesca, además de algunos desarrollos en Frontera.

Osuna indicó que este esquema representa una derrama económica para la entidad, debido a que los terrenos se pagan directamente a sus propietarios a precios accesibles y las viviendas están destinadas a personas con ingresos limitados.

Precisó que se trata de un modelo habitacional distinto al de los desarrollos tradicionales, con viviendas de características similares a departamentos, una alternativa que ya se utiliza en ciudades como Monterrey, Ciudad de México, Guadalajara, Torreón y Saltillo.

Evaluación de terrenos y servicios

En la Región Centro, agregó, existen proyectos contemplados para el sector de la colonia o área Donaldo Colosio y Diana Laura, aunque será necesario revisar la disponibilidad de servicios, particularmente la infraestructura de drenaje.

El funcionario explicó que la Comisión Estatal de la Vivienda, en coordinación con el secretario de Vivienda, Andrés Garza, y por instrucciones del gobernador, brinda acompañamiento a los municipios para evaluar las condiciones de los terrenos antes de autorizar nuevos complejos habitacionales.

Advirtió que el crecimiento urbano debe planearse de manera integral para evitar problemas posteriores en servicios como la recolección de basura, la seguridad pública y los accesos para unidades de emergencia, al mencionar experiencias registradas en municipios como Abasolo y Piedras Negras.